Ils purtaders da decisiuns politics e da scola duain emprender da las experientschas durant la crisa da corona e lubir resursas finanzialas e persunalas, pretendan las uniuns da magistraglia a chaschun dal cumenzament dal nov onn da scola.

Gist ils mais durant ils quals ils uffants hajan stuì star a chasa pervia dal coronavirus ed hajan gì scola sin distanza hajan augmentà las differenzas da prestaziun tranter ils uffants. En l'onn da scola nov saja perquai impurtant da focusar sin questas scolaras e quests scolars che hajan uss largias da savida, di l'Assoziaziun tetgala svizra da la magistraglia, LCH. Per pudair far quai dovria dentant era avunda scolastas e scolasts.

L'associaziun appellescha perquai a la politica da procurar per avunda resursas per la tgira dals uffants sco era da guardar per ina buna purschida en il sectur da la promoziun dal linguatg e da la lavur sociala en scola.

Sanadad da la magistraglia

Sper quai haja la crisa da corona era mussà quant impurtanta che la sanadad da las scolastas e dals scolasts saja. LCH pretenda perquai ch'ils chantuns e las vischnancas instradeschian fin en in onn las premissas per che mintga scola possia pladir ina persuna responsabla per la protecziun da la sanadad en lur manaschi.

Per tadlar curt e concis: