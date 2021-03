Ils Giuvens Verds vulan ir davant dretgira, en il mender cas fin al Tribunal per dretgs umans a Strasbourg per declerar nunvalaivel il scumond da cuvrir la fatscha. L'anteriur derschader federal Giusep Nay è da l'avis ch'in recurs a Strasbourg pudess avair success.

Baud u tard vegnia il Tribunal per dretgs umans a Strasbourg a sa fatschentar cun in recurs pertutgant il scumond da cuvrir la fatscha en Svizra. Tar il scumond che vala en Frantscha ha Strasbourg ditg, ch’el saja commensurà. En il cas da la Svizra vegnia il tribunal da Strasbourg a prender in’autra decisiun, di Giusep Nay.

La Frantscha saja in stadi che spartia cler e net tranter stadi e religiun. Plinavant na saja la lescha en Frantscha betg islamofoba. En Svizra saja l’iniziativa per in scumond da cuvrir la fatscha dentant vegnida propagada cun arguments cunter l’islam.

Perquai vegn Strasbourg a dir, che quai violescha la libertad da religiun

Giuvens Verds vulan ir fin a Strasbourg

Ils Giuvens Verds sa grittentan dal Gea a l'iniziativa per scumandar da cuvrir la fatscha. Quai saja in'attatga frontala sin ils dretgs fundamentals e la protecziun da minoritads. Ins vegnia a cumbatter davant dretgira per dunnas pertutgadas ed en il cas extrem er ad ir enfin al Tribunal dals dretgs umans a Strasbourg.

I saja fitg problematic ch'ina maioritad decidia via ina votaziun dal pievel a moda directa davart dretgs fundamentals d'ina minoritad, sa lascha citar la co-presidenta dals Giuvens Verds, Julia Küng.

Legenda: Julia Küng, co-presidenta dals Giuvens Verds. Keystone

Funiciello: «Quai è in pass enavos»

Las dunnas da la PS Svizra deploreschan fermamain la decisiun. Ins stoppia chalar da prescriver a las dunnas, tge ch'ellas hajan da purtar, ha declerà la co-presidenta da la PS e cussegliera naziunala Tamara Funiciello.

I saja er in schlet segn envers la cuminanza muslima. Il Gea a l'iniziativa na midia nagins problems sco sexissem, rassissem u violenza, scriva la PS en ina communicaziun. Er il scumond da cuvrir la fatscha n'impedeschia betg ina radicalisaziun islamica, ella promovia anc quella. Quai na contribueschia er betg a l'egualitad.

Chiesa: «Cler segn cunter islam radical»

Il president da la Partida populara svizra, Marco Chiesa, vesa en il Gea per l'iniziativa per scumandar da cuvrir la fatscha in cler segn cunter l'islam radical, cunter caots e per ina convivenza paschaivla en Svizra.

Legenda: Marco Chiesa, il president da la PPS è fitg cuntent cun il resultat. Keystone

Ils Giuvens Verds pudessan spargnar daners cun desister dad ir fin a Strasbourg.

Er per il Tribunal da dretgs umans a Strasbourg saja in scumond da cuvrir la fatscha acceptabel. L'islam radical saja er en Svizra in problem, ha ditg Chiesa. Quai constateschia er il sevetsch d'infurmaziuns da la Confederaziuns.

Comité dad Egerkingen cuntent

Quai è ina decisiun perderta dal suveran svizzer

Il Comité d'Egerkingen è sa mussà cuntent cun il Gea a l'iniziativa. Uss possia la Svizra elavurar reglas cleras, co ch'ins haja da mussar la fatscha en la publicitad, ha ditg il president dal comité, Walter Wobmann. Il scumond na saja nagin sforz da vestgadira sco las cuntravuschs pretendian. Vestgadira na tutgia betg en fatscha. Voluntariamain na cuvria nagin la fatscha. Il pli savens vegnia insatgi sfurzà da cuvrir la fatscha.