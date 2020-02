Las partidas èn per gronda part levgiadas dal resultat a l'urna. Sulettamain la PPS ha gia annunzià ch'ins vegnia a prender sut la marella ils proxims pass dals aderents e da la politica.

PPS: Il gea al scumond da discriminaziun pervia da l’orientaziun sexuala prenda la PPS per enconuschientscha. La realisaziun vegnian ins a prender sut la marella. Ils aderents da la midada da lescha sajan uss dumandads; la midada na dastgia betg vegnir nizzegiada sco stgisa per decisiuns politicas.

SP: Il gea è per la Partida socialdemocratica, in gea per ina societad averta. Uss stoppia il project vegnir realisà a moda effizienta. Sco proxim pass pretenda la PS che l’indentitad sexuala na dastga betg vegnir discriminada. Pir alura survegnian las er persunas transsexualas la protecziun necessaria.

VERDS: Ils Verds èn cuntents cun il resultat a l’urna. Er en il futur vegnian ins a s’engaschar per ils dretgs da persunas omo- e bisexualas. I saja anc in lung viadi per cuntanscher l’egualitad.

PCD: Er la PCD è sa legra ch’il scumond è vegnì approvà da la populaziun. Quel protegia minoritads vulnerablas. Odi na saja nagin’opiniun mabain in’offensiun envers ils dretgs d’auters.

PLD: Per ils liberaldemocrats serrà il gea al scumond ina fora en la lescha. Cuntrari a l’argumentaziun dals adversaris na vegnia l’opiniun libra betg restrenschida. En vista a la lescha actuala saja la decisiun da la populaziun be consequenta.

RTR novitads 17:00