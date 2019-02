A partir dal prim da zercladur na dastga betg pli vegnir fimà sin las staziuns en Svizra. Quai ha l'associaziun dal traffic public decis suenter emprovas sin sis differentas staziuns.

La staziun da Cuira sco staziun da test

A chaschun d'ina fasa da test han las staziuns da Basilea, Neuchâtel, Nyon, Turitg Stadelhofen, Bellinzona e Cuira introducì in scumond da fimar durant l'onn 2018. A Cuira dastga dapi il prim da favrer 2018 be pli vegnir fimà en las zonas marcadas. Il facit suenter la fasa da test: 75% da las persunas dumandadas giavischan in tal scumond sin las staziuns. Co il scumond vegn allura introducì sin las staziuns sto aunc vegnir elavurà. La soluziun per tut las staziuns vegn communitgada il matg.

Scumond da fimar sin las staziuns Es ti da l'opiniun ch'il scumond da fimar sin las staziuns è ina buna chaussa? Gea Gea % Na Na % A mi è quai tuttina A mi è quai tuttina % Votar Votar Grazia fitg per la participaziun. Ils resultats èn arrundads e na ston uschia betg exnum vegnir sin 100%.

RR actualitad 17:00