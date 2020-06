Il parlament federal propona da refusar a l'urna l'iniziativa «per in scumond da zuppentar la fatscha».

Sco davosa instanza parlamentara ha il Cussegl naziunal refusà l'iniziativa che pretenda in scumond naziunal da zuppar la fatscha en il spazi public - quai cun 114 cunter 76 vuschs. Era il Cussegl federal refusescha l'iniziativa tranter auter perquai ch'el vul laschar la cumpetenza da decider davart tals scumonds tar il chantuns.

Sulettamain in tema en il focus

Malgrà che l'iniziativa tracta atgnamain in scumond naziunal da zuppar la fatscha en il spazi public è sulettamain in tema stà en il center da la debatta. Igl «elefant en stanza» sco Jörg Mäder (PVL/ZH) ha numnà la debatta: dunnas che portan en Svizra ina burca ni in niqab.

«Il vel che zuppa l'entira fatscha è sco il minaret in simbol per in islam extrem ch'ha nagin plaz en Svizra», ha ditg Walter Wobmann (PPS/SO), il president dal comité davos l'iniziativa.

Schliaziun per in problem «inexistent»

Con gronds ch'il problem, che l'iniziativ emprova da schliar, è propi en Svizra è stà pliras giadas en dumonda. Sandra Locher Benguerel (PS/GR) è sa fatschentada cun las cifras: Tenor indicaziuns dal Cussegl federal datti radund 95 - 130 cas en Svizra cura che persunas portan ina burca ni in niqab. Sulettamain in ni dus pugns plains da quellas abiteschian propi fix en Svizra.

«L'iniziativa stgaffescha in foss, ch'exista betg e rinforza pregiudizis» ha er ditg Jon Pult (PS/GR). El è da l'avis che l'iniziativa vul «cultivar in cumbat da las classas»

