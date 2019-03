Pulschains na duain betg pli vegnir manizzads. Il Cussegl federal vul in scumond da manizzar pulschains vivs en Svizra. Cun quai suonda la regenza ad ina pretaisa da la cumissiun per scienza, educaziun e cultura dal Cussegl naziunal.

Las prescripziuns dad oz permettan da manizzar pulschains entant che quels vivan anc. Tar tal proceder survivian per part er pulschains per exempel cun chommas tagliadas giu. Quai è in dals motivs daco che las prescripziuns per la protecziun d'animals duajan vegnir midadas, uschia scriva la cumissiun dal Cussegl naziunal che survegn era sustegn dal Cussegl federal. Cun manizzar ils pulschains na vegnia betg tegnida en la lescha per la protecziun dad animals cun quai che la dignitad ed il bainstar dals animals na vegnian betg garantids

Indegn a l'intellect da l'uman

Vinavant vegnian era mo manizzads pulschains masculins. Uschia saja messa en dumonda l'etica cunquai ch'animals vegnian mazzads mo perquai ch'els sajan masculins, uschia la cumissiun. Il trend da trair razzas da pulschains mo per metter ovs u per la producziun da charn fetschia ord ils animals in product. Quai mainia lura ad absurditads sco da manizzar pulschains, scriva la cumissiun ed agiunscha che quai saja indegn a l’intellect da l'uman.

