Svizra - Scumond da sgular per Ju-52

L'Uffizi federal per aviatica civila ha relaschà in scumond da sgular per ils dus aviuns JU-52 ch'èn staziunads a Dübendorf. L'examinaziun da l'aviun crudà giu ils 4 d'avust al Piz Segnas sur Flem haja mussà donns structurals vi da las alas.