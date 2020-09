La Belgia metta in ulteriur chantun svizzer sin sia glista cotschna. Pervia dals cas da corona che creschan vala da nov er in scumond da viagiar en il chantun Genevra, quai è vegnì publitgà sin il portal d'internet dal pajais, il link avra en ina nova fanestra. Il stgalim d'alarm cotschen vala gia per ils chantuns Friburg e Vad.

La Belgia avertescha da nov plinavant da far viadis en la Svizra orientala: Da nov sin la glista oranscha sa chattan uss er ils dus chantuns Appenzell ed ils chantuns Son Gagl e Turgovia. Sin quella glista sa chattan gia 10 auters chantuns sco per exempel Berna, Turitg, Zug, Argovia ed il Vallais. Vul dir, en quels chantuns ston ins esser precaut. A persunas da la Belgia che turnan da quels chantuns vegn cusseglià dad ir en quarantina ni da laschar far in test, in obligatori datti dentant betg. Il chantun Grischun sa chatta vinavant sin la glista verda ensemen cun ulteriurs 8 chantuns.