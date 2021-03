Per ina maioritad en il Cussegl naziunal va l’iniziativa memia lunsch. La chombra gronda refusa l’iniziativa cun 96 encunter 84 vuschs e 7 abstenziuns.

Scumond per reclama da tubac

In scumond sco quel che l'iniziativa vul, va ad ina gronda part da parlamentarias e parlamentaris memia lunsch. L’iniziativa «Gea a la protecziun dals uffants e dals giuvenils da la reclama da tubac» vul francar in scumond da reclama en la Constituziun. Tuttas sorts reclama per products da tubac che cuntanschan uffants e giuvenils, duain vegnir scumandadas. L’iniziativa è vegnida lantschada surtut da medis, apotechers ed organisaziuns da sanadad.

Paucas schanzas ha l'iniziativa probabel era en la Chombra pitschna. Vitiers vegn ch'il Cussegl federal propona era da refusar l’iniziativa. In motiv è che per il mument è la lescha da tubac en debatta parlamentara. Omadus chombras èn perencletgas da restrenscher pli fitg la reclama. Dentant n'èn ins anc betg perina quant ferm. Per la sanestra van las propostas en la revisiun da al lescha memia pauc lunsch. Els sustegnan l'iniziativa.