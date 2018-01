SDA stritga in tschintgavel da sias plazzas

L'agentura da novitads svizra SDA prevesa da stritgar bunamain in tschintgavel da sias 180 plazzas ils dus proxims onns.

Quella mesira annunzia la SDA en vista a marcantamain pli paucas entradas ch'ella spetga per l'onn current. La svieuta vegnia a sa reducir per 10 % sin anc 30 milliuns francs, scriva l'agentura da novitads. E quai era sch’ella haja pudì renovar ils contracts cun ils clients ils pli impurtants. La raschun saja la ferma pressiun sin ils pretschs. Quai malgrà che l'agentura haja pudì renovar ils contracts cun ils clients principals.

Reorganisaziun inevitabla

Per realisar ils respargns necessaris prevesa l'agentura da novitads svizra SDA ina reorganisaziun profunda. Per mitigiar la reducziun da 35 fin 40 plazzas saja previs in plan social cun meds dad 1,5 fin dus milliuns francs. Contracts cun stagiaires na vegnan betg prolungads. Plinavant èsi previs da trametter persunas pli baud en pensiun e da reducir tscherts pensums.

Rait regiunala resta

La SDA vegn a fusiunar la redacziun per affars interns e quella da l’ester. Ella infurmescha vinavant davart temas naziunals ed internaziunals sco politica, cultura, scienza, societad e sport. Ma las dimensiuns da las reportaschas daventan pli pitschnas. La rait cun 13 biros regiunals en Svizra resta.

Nagin connex cun la fusiun cun KEYSTONE

La restructuraziun da la SDA n’ha da far nagut cun la fusiun cun l’agentura da fotografias KEYSTONE ch’era vegnida annunziada la fin d’october dal 2017. La cumissiun da concurrenza federala sto anc approvar questa fusiun.

RR novitads 17:00