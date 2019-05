L'emprim quartal da quest onn è l'economia svizra creschida cleramain pli spert che spetgà. Il product interiur brut è creschì per 0,6% cumpareglià cun il quartal avant – cumpareglià cun l'emprim quartal da l'onn passà schizunt per 1,7%. Quai communitgescha il Secretariat da stadi per l'economia SECO.

En emprima lingia haja la dumonda pli auta en Svizra dà quest stausch. Dentant haja er il commerzi cun l'exteriur dà impuls positivs. Fitg ferm èn surtut creschidas las investiziuns en equipament cun in plus dad 1,5% sco er ils exports da rauba cun 2,2%. Ma er il consum privat è creschì per 0,4% e las investiziuns da construcziun per 0,5%. Quai suenter che quellas eran il segund semester dal 2018 idas enavos.

La Svizra n'è dentant betg l'unic pajais cun in tal svilup positiv da l'economia. Er en ulteriurs pajais da l'Europa èn las ratas da creschientscha da l'economia stadas pli autas che spetgà.

