Legenda: Livia Leu: Sco secretaria da stadi per affars da l’exteriur è la Grischuna responsabla per las relaziuns da la Svizra cun tut il mund. Keystone

Cun passentar l’uffanza ad Arosa è Livia Leu disada cun temperaturas fraidas. Dentant sin la dumonda quant fraid che la relaziun tranter la Svizra e l'Uniun europeica è, na vul l'advocata da 60 onns betg duvrar terminologias da la meteorologia. «Nus ans chattain en ina perioda da transiziun nua che nus guardain co ch'ins po puspè s'avischinar in a l'auter», di Livia Leu. Dapi che la Svizra ha declerà las negoziaziuns per ina cunvegna da basa sco mortas è l'UE ida sin distanza. La Svizra sa prepara intensivamain per pudair prender si in dialog politic, declera Leu.

Il recept è il dialog

Uschia ha il Cussegl federal era fatg, il cumenzament da december, ina emprima discussiun davart las relaziuns cun l'UE. Quant ditg ch'i va dentant fin tar in ulteriur pass d'avischinaziun, na sa Livia Leu betg respunder. I saja bain ina tscherta sfida, dentant è ella optimista.

1 / 5 Legenda: Tehran, Iran 2009 Livia Leu en sia funcziun sco scheffa da Missiun en l'Iran nua ch'ella ha negozià per ils Stadis Unids. Keystone 2 / 5 Legenda: Paris 2018 Livia Leu ensemen cun il Cusseglier federal sin visita tar il president da la Frantscha Emmanuel Macron. En quel temps era Leu ambassadura da la Svizra en Frantscha. Keystone 3 / 5 Legenda: Berna 2020 Il minister da l'exteriur Ignazio Cassis e Livia Leu curt avant la debatta en il Cussegl dals chantuns enturn las relacziuns cun l'UE. Keystone 4 / 5 Legenda: Genevra 2021 Avant l'inscunter istoric tranter il president american Joe Biden ed il president Russ Wladimir Putin s'ha la delegaziun Svizra inscuntrada cun ils dus presidents. Da la partida era Livia Leu. Keystone 5 / 5 Legenda: Berna 2021 Livia Leu e Wendy R. Sherman: In october ha Livia Leu inscuntrà a sia collega d'uffizi dals Stadis Unids a Berna per discurrer sur dal partenadi strategic tranter ils dus pajais. Keystone

I na dettia betg in auter dossier nua che la politica d'exteriur cruschia uschè fitg era la politica interna. Perquai saja quai impurtant che la politica cun l‘UE haja era sustegn intern. A critichers interns che dian che la Svizra n'haja betg in strategia per la politica cun l'UE contra Livia Leu: «Cun communitgar la fin da la cunvegna da basa ha il Cussegl federal fatg cler ch'ins vul preparar il dialog ed era dar liber immediatamain la milliarda da coesiun».

D'Arosa en il mund

Dapi passa 30 onns lavura Livia Leu tar la Confederaziun. Ella po guardar enavos sin ina carriera en la diplomazia. Tranter auter è ella stada ambassadura en Frantscha e Monaco, scheffa da missiun en l'Iran nua ch'ella ha negozià per ils Stadis Unids. Leu ha lavurà en l’ambassada a Cairo, en la direcziun per organisaziuns internaziunalas ed è stada tar la represchentaziun permanenta da la missiun da la Svizra tar las Naziuns unidas a New York. L'interess per il mund saja vegnì sveglià tar la dunna da 60 onns en l’uffanza. Sco figlia d'ina famiglia d'hoteliers ha ella emprendì d'enconuscher persunas da tut il mund. Sch'il negoziar vegn era da là, na sa ella dentant betg dir. Quella abilitad saja segir creschida cun l’experientscha da vita.

Era sche Livia Leu è da viadi sin tut il mund turna ella adina puspè enavos en las muntognas grischunas. Ina part da la famiglia abita anc ad Arosa ed ella spera era da pudair passentar in per bels dis d’enviern sur Nadal e Bumaun en la patria.