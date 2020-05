La crisa da corona ha sco spetgà da las autoritads gronds effects sin la branscha d'industria en Svizra. L’Uffizi federal da statistica ha publitgà il glindesdi las cifras per l’emprim quartal.

Per l’emprima giada dapi 3 onns è la svieuta en l’industria ida enavos durant l'emprim quartal. Anc il schaner era la producziun s'augmentada per 3% ed er il favrer hai anc dà in lev augment da 0,1%. Il mars ha la producziun percunter registrà in minus dad 1,9% – mintgamai cumpareglià cun il medem mais da l'onn avant.

Tar la svieuta è l'effect da la pandemia stà da sentir pli baud. Fertant ch'igl è qua anc vegnì registrà il schaner in plus da 0,7%, èn las svieutas da l'industria il favrer ed il mars sa reducidas per 1,9 respectiv 4,4% . Vesì sur l'entir quartal è la svieuta da la branscha d'industria sa reducida per 1,3% – cumpareglià cun il medem temp dal 2019