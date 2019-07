cuntegn

Segirtad da cartas da credit - Co proteger la carta da credit d'engianaders

La nova metoda per pajar cun la carta – il pajar senza contact – è pratica. Il problem è però ch'insatgi ester pudess senza duvrar il pin engular raps. Per che quai na capitia betg, ston ins resguardar in pèr chaussas.