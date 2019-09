Suenter ina separaziun ston er geniturs omosexuals en in partenadi registrà pajar aliments per ils uffants communabels. Quai ha decidì la dretgira regiunala Bern Mittelland en in cas da duas mammas che vivevan cun ils uffants communabels en in partenadi registrà ed èn pli tard sa separadas.

Tenor la sentenzia vegnan ils aliments calculads sco tar pèrs eterosexuals sch'ils pèrs omosexuals hajan guardà communablamain da lur uffants. Tenor l'advocat da la mamma biologica saja quai ina sentenzia directiva.

Lescha na correspunda betg a la realitad

Ha numnadamain in pèr omosexual uffants, lura vala be ina da las duas persunas sco genitur consanguin. Il partenari u la partenaria vegn numnà co-bab u co-mamma. Er sch'ils co-geniturs surpiglian en il mintgadi la rolla sociala da genitur, na valan els ord vista giuridica betg sco genitur. Tenor lescha da partenadi, ston ils co-geniturs en consequenza betg pajar aliments tar ina separaziun.

Quella mancanza da la lescha exista, perquai che la lescha da partenadi va ora da quai che dus umens ubain duas dunnas n'han mai uffants ensemen. En la realitad vegn quai dentant avant pli savens: Ins va or da quai che 6'000 fin 30'000 uffants en Svizra creschan si cun geniturs omosexuals.

Stgaffì nova situaziun giuridica

Il derschader accentuescha en sia sentenzia ch'el vesia sasez sco responsabel per reglar il dretg da contact tranter co-mamma ed uffant. En pli ha el calculà ils aliments per l'educatura suletta ed ils uffants tenor ils medems criteris sco tar in pèr eterosexual.

Cun quai procura la dretgira per ina nova situaziun giuridica: En il cas numnà, sto pia la co-mamma che viva separà dals uffants pajar aliments per ses uffants socials, er sch'ella n'ha giuridicamain nagina colliaziun tar ils uffants.

Signal a la politica

Per l'advocat da la mamma biologica dals uffants è questa sentenzia in signal a la politica. Famiglias cun geniturs omosexuals en partenadis registrads sajan la realitad e quellas stoppian vegnir tractadas tuttina sco famiglias cun geniturs eterosexuals. Ils uffants na possian la finala betg eleger las cundiziuns giuridicas da lur famiglia.

La decisiun da la dretgira n'ha anc nagina vigur legala e po vegnir avant la proxima instanza.

RR novitads 14:00