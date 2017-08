Sentenzias en l'affera Hildebrand

La dretgira suprema dal chantun Turitg ha sentenzià il politicher da la PPS da la Turgovia Hermann Lei, sco er in collavuratur da banca a chastis pecuniars. Cun infurmar il strateg da la PPS, Christoph Blocher, davart fatschentas da devisas da Philipp Hildebrand han els violà il secret da banca.

Ch'els èn lura pli tard ids tar las medias cun las infurmaziuns era dentant permess.

La dretgira suprema da Turitg ha sentenzià Lei ad in chasti da 40 taxas per di à 340 francs. L'avrigl 2016 aveva la dretgira cirquitala anc sentenzià Lei a 120 taxas per di.

Il segund accusà, in anteriur collavuratur d'informatica d'ina banca, è vegnì sentenzià ad in chasti da 70 taxas per di à 30 francs, qua aveva la dretgira cirquitala anc pretendì 45 taxas per di. Il collavuratur aveva fatg plirs screenshots dal conto privat da l'anteriur president da la Banca naziunala, Philipp Hildebrand.

L'entschatta dal 2012 aveva Hildebrand alura demissiunà sco president da la Banca naziunala.

