A passa la mesadad da las bars e dals clubs a Turitg smanatscha la fin sche quels na survegnan betg agid finanzial fin l'atun. Quai resulta dad ina retschertga che la cumissiun turitgaisa da bars e clubs ha fatg tar ses commembers. Il mument vegnia l'agid massa plaun u ch'ils obstachels per survegnir quel sajan memia auts.

Economicamain sajan las bars ed ils clubs in factur impurtant per Turitg, uschia il pledader da la cumissiun. Quella pretenda ch'i vegnia mess in pli grond focus sin minimar ils donns e betg mo sin la prevenziun da s'infectar cun il viurs.

Genevra serra bars

Il chantun Genevra prenda puspè mesiras pli rigurusas per franar la derasaziun dal coronavirus. Il chantun ha perquai ordinà da serrar ils 36 clubs a partir da questa saira. Uschia veglian ins evitar ch'i detti in dumber exponenzial d'infecziuns aifer la populaziun.

Ord l'archiv