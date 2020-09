Il servetsch civil è tenor Anna Giacometti ina plivalur per la Svizra. Per pudair mussar quai alv sin nair, vul ella laschar analisar la lavur che vegn prestada.

Il servetsch civil è dapertut là en acziun, nua che las finanzas èn stgarsas. Jau sun persvasa da la plivalur dals civis.

Quant presta il servetsch civil en citads, quant èn las regiuns? En tge chantun datti quant sustegn dals civis ed insumma, quant vala la lavur dals civis en francs? Tut dumondas che la liberaldemocrata grischuna drizza al Cussegl federal en furma d'ina interpellaziun.

Revisiun senza success

La raschun che Anna Giacometti vul ina tala analisa è la revisiun da la lescha dal servetsch civil che ha fatg naufragi questa stad en il parlament. «Per fortuna n'è quella betg vegnida tras il parlament», di la liberaldemocrata. Auter che sia partida n'ha ella betg sustegnì l'intent da far l'access al servetsch civil pli difficil. «Causa che jau hai ina autra opiniun, hai jau abstegnì mia vusch en chaussa.» Anna Giacometti di che per ella na saja quai la soluziun da far pli attractiv il servetsch militar cun far main attractiv il servetsch civil. E per evitar che la discussiun cumenza danovamain, vul ella l'analisa per uschia pudair mussar, tge che vegn tut prestà. Ella è persvasa, ch'il rapport mussa la plivalur e betg il cuntrari.

Atgna experientscha

En Bregaglia saja il servetsch civil stà in grond agid, di l’anteriura presidenta da la vischnanca dal Grischun talian. Gist durant la crisa da corona hajan civis gidà a controllar ils cunfins, gidà als ospitals u manà il da mangiar a persunas attempadas. Il servetsch civil fetschia part dad ina collavuraziun che saja necessaria en temps da crisa, argumentescha Giacometti.

Cunquai ch'i sa tracta dad ina interpellaziun, va la dumonda directamain al Cussegl federal. L’analisa giavischada stuess esser en regla pronta per la proxima sessiun. En quest cas per la sessiun d’enviern.