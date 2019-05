Concret èsi ì en il cas per terminals da pajamnets. SIX ha purtà sin il martgà il 2005 cartas da pajar (da debit e cartas da credit) cun novas caracteristicas da segirezza. Perquai han ils martgadants stuì cumprar novs terminals da pajament. Quai per evitar da vegnir fatg responsabel en cas ch'i dat maldiever cun las cartas. Da quest temp eri gia pussibel da quintar enturn a moda dinamica ils curs da differentas munaidas. Cun quai han possessurs da cartas pudì pajar en l'exteriur cun la munaida locala, ma er cun la munaida da la patria.

Legenda: Per terminals da SIX vai, dentant è quest model in ch'è vegnì introducì pir il 2013. Igl è quel che vegn duvrà il pli savens en Svizra. Keystone

Betg dà enavant infurmaziuns

Als martgadants ha SIX fatg a mogna quests terminals novs sco era differents servetschs. Il medem mument ha SIX dentant refusà da publitgar als auters producents da terminals las infurmaziuns necessarias per er pussibilitar la moda dinamica da quintar ils curs da munaida a quels. Entras quai han ils martgadants be pudì duvrar terminals da SIX sch'els han vulì far diever dals servetschs da quels, e quai fin il 2007.

Nov possessur sto pajar chasti

Il chasti da 7 milliuns francs sto il nov possessur da SIX Payment Services pajar. Quai è l'interpresa franzosa Woldline.

Sclerì numerusas dumondas

Il Tribunal administrativ federal ha pudì sclerir en quest cas radund 60 dumondas giudizialas. Radund 20 da quellas han gì caracter pregiudizial. La sentenzia sclerescha numerusas dumondas dispitaivlas dal dretg da cartel. Perquai ha la sentenzia ina gronda muntada.

Cunter la decisiun po anc vegnir fatg recurs tar il Tribunal federal.

RR novitads 06:00