RTR: Questa sessiun pudessi esser in pau pli ruassaivel en Chasa federala che uschiglio. Tge èn las raschuns?

Adrian Camartin: Tut tenor di èn bler dapli che 1'000 persunas en Chasa federala durant la sessiun. Sper ils parlamentaris ed ils emploiads dal parlament era ils schurnalists e lobists e lura cunzunt era las gruppas da scolas e da giasts che fan lur tura tras chasa e ch’observan il far e demanar da las tribunas en il Cussegl naziunal ed il Cussegl dals chantuns.

Memia blera glieud en connex cun il coronavirus, di la delegaziun dal Parlament federal ed ha perquai decidì da restrenscher l’access en Chasa federala. Sper las parlamentarias ed ils parlamentaris sco era ils collavuraturs dal parlament duain mo anc ils schurnalists ch’èn accreditads permanentamain ed ils giasts che possedan in badge dad in parlamentari dastgar entrar en Chasa federala. Sch’ins quinta tut ensemen dat quai anc adina da quai da 900 persunas. Tuttas na vegnan dentant segir betg ad esser permanentamain al lieu. Ma era sch’i ha pli pauca glieud en Chasa federala, pli pauca lavur na datti perquai betg.

Il program da questa sessiun è schon anc pulit pulpì. Tge èn ils puncts principals?

I dat inqual project che fa prescha. Ils 17 da matg decidan las Svizras ed ils Svizzers tranter auter davart l'iniziativa da limitaziun da la PPS. Quella vul far fin cun la libra circulaziun da persunas cun l'UE. La gronda maioritad dal parlament ed era il Cussegl federal èn cunter l’iniziativa e vulan preschentar in pachet cun prestaziuns transitoricas per persunas pli veglias senza lavur. Per pudair far quai ston las duas chombras dentant anc decider quellas en questa sessiun.

Squitsch da temp datti era tar l'iniziativa per concerns responsabels. Vul il parlament anc preschentar ina cuntraproposta a quella ston las duas chombras anc vegnir perina en la sessiun da primavaira.

Main prescha, almain quai che pertutga ils termins dal Parlament federal, fa la revisiun da la lescha da CO2. Suenter ch'il project ha fatg naufragi en la chombra gronda aveva il Cussegl dals chantuns elavurà ina nova proposta l’atun passà. Quella cumpiglia tranter auter era ina taxa sin bigliets da sgol. Pervia da las novas maioritads en la chombra gronda èsi quella giada da spetgar ch'il project chatta dapli sustegn.

Quai èn tut projects naziunals dals quals natiralmain era il Grischun è pertutgà en ina u l’autra moda. Datti era fatschentas ch’èn pli fitg en il focus grischun?

Gea, talas datti era. Ina moziun vul ch'il Cussegl federal mira ch'ils purs da latg vegnian infurmads meglier davart il pretsch ch'els survegnan per il latg ch'els furneschan. Oz vegn quel fixà per il proxim mais. En il futur duai il pretsch vegnir fixà per trais mais. Per ils purs munta quai dapli pussaivladads da planisar e da per exempel vender muaglia sch'il pretsch è bass u da midar la tratga. Il Cussegl dals chantuns ha gia acceptà la moziun ed era en la chombra gronda èn las schanzas bunas. Sia cumissiun ha dà suatientscha cun gronda maioritad.

E la segunda fatschenta ha da far cun il turissem. Ina moziun vul reducir la birocrazia sch’i va per emploiar stagiunaris. Bleras ustarias, per exempel en ils territoris da skis, emploieschan mintga stagiun la medema glieud. Malgrà quai pretenda la lescha per la precedenza da persunas indigenas che talas plazzas ston vegnir annunziadas al Center regiunal per l'intermediaziun da lavur. La moziun vul ussa qua in'excepziun, quai per distgargiar ils manaschis turistics da quella lavur administrativa. Il Cussegl federal è cunter ina tala excepziun.

RR actualitad 12:00