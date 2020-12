RTR: Gist a l'entschatta stattan elecziuns sin il program. E qua vai era per in Grischun.

Adrian Camartin: Sco adina en la sessiun d’enviern midan ils presidis da las duas chombras dal Parlament federal. E cun il cristiandemocrat Martin Candinas è era puspè ina giada in Grischun che duai daventar segund vicepresident dal Cussegl naziunal.

Co è questa posiziun da valitar?

I dat la regla ch'ils vices ruschnan suenter. Vul dir, sche Martin Candinas vegn elegì oz suenter mezdi, e quai è tant sco segir, lura daventa el en dus onns president e cun quai il pli aut Svizzer.

Per el fiss quai il punct culminant da sia carriera politica, ha el ditg en in’intervista avant intgins dis. Nus tschantschain natiralmain cun el suenter l'elecziun e guardain sch'el ha propi naginas autras ambiziuns en la politica.

En dus onns ha pia el da prender enta maun il scalin e maina lura las sessiuns dal Cussegl naziunal. Tgi sa sch'el ha lura era anc da far cun fatschentas da corona. Lezzas èn en tutta cas las proximas emnas sin il program. E qua pudess esser ch'il Parlament mida opiniun en ina fatschenta.

Quels che han stuì serrar las portas da lur fatschenta la primavaira pervia da corona enconuschan segir la discussiun enturn la dumonda quants tschains da locaziun ch'els ston ussa pajar per quels trais mais. La stad aveva il Parlament federal surdà al Cussegl federal l'incumbensa da preschentar ina lescha che reglescha ch'ils affittaders da tals locals ston mo pajar 40% dal tschains da locaziun per quai temp. Quai ha il Cussegl federal era fatg, era sch'el è da l'opiniun ch'i na dovra betg quai.

Ussa para dentant ina buna part dals parlamentaris da vulair suandar la regenza. Las duas cumissiuns proponan numnadamain da laschar crudar la lescha. I na saja betg chaussa dal stadi da sa maschadar en en contracts valaivels. Ils affittaders duain guardar direct cun ils possessurs da las localitads da chattar ina schliaziun, sch'i na giaja betg auter lura era avant dretgira.

Sch'ils ustiers e commerziants stattan propi qua cun mauns vits la fin da l’onn, vegnin nus a vesair anc en il decurs da quest'emna.

Quai pertutga natiralmain era il Grischun. I dat dentant er anc inqual autra fatschenta ch’interessescha nus spezialmain. E puspè ina giada vai per il luf.

Ins sto dentant schon guardar pulit profund en il preventiv per l'auter onn per chattar quai. Là datti ina proposta d'augmentar las contribuziuns per l'alpegiada da nursas. E cun quels daners supplementars duai tranter auter era la protecziun da las nursas dal luf vegnir meglierada.

Sper quai datti era anc ils eBikes ch'interesseschan. Qua datti ina moziun dal cusseglier dals chantuns liberaldemocrat Martin Schmid che vul sbassar la vegliadetgna legala d'astgar ir cun in tal velo electric sin 12 onns. Quai per levgiar a las destinaziuns turisticas d'offrir excursiuns cun eBike per l'entira famiglia. Oz ston ins esser 16, u sch'ins ha ina lubientscha da moped, 14 onns vegl. Qua ha ussa anc il Cussegl naziunal da decider sch’i duai dar ina midada da la lescha davart il traffic sin via.

Ed in auter punct che pertutga cunzunt las regiuns periferas è la moziun da Martin Candinas che vul augmentar la spertadad minimala da l’internet en tut la Svizra sin 80 megabits per secunda. Dapi l’entschatta da l’onn vala ina limita minimala da 10 megabits per secunda. Ils concerns da telecommunicaziun sa defendan cun mauns e pais cunter quels plans. Ils custs per bajegiar ora las raits fissan bler memia auts. Ils aderents enturn Candinas dian dentant che gist la crisa da corona haja mussà che lingias d'internet spertas sajan d’impurtanza vitala e che gist las regiuns periferas pudessian profitar dal trend al homeoffice.