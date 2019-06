RTR: La sessiun da stad cun l'aura che fa onur al num stad. I vegn er chaud a Berna. Adrian Camartin, datti dentant ina u l'autra fatschenta che po gidar a frestgentar?

Adrian Camartin: Gie, quella datti. Dentant pir en la terza emna da la sessiun ed era mo pervia dal titel da la fatschenta.

I va lura en il Cussegl naziunal per l'iniziativa «per aua da baiver netta e victualias saunas». Quella pretenda tranter auter che mo pli quels manaschis agriculs duain survegnir pajaments directs che na dovran nagins pesticids sin lur funs e che na dovran era betg antibiotica a moda preventiva, vul dir avant ch'ils animals han insumma ina malsogna.

En la cumissiun dal Cussegl naziunal n’han quellas ideas betg chattà grond sustegn. Ina clera maioritad dals commembers refusa l'iniziativa. Ina minoritad vul dentant silmain porscher maun per ina cuntraproposta che duai prender si ils puncts centrals da l'iniziativa. En la chombra gronda vegn quai perquai a dar ina debatta pulit engaschada e stgaudada. Propi ina refrestgentada na vegni perquai era lura probabel betg a dar.

Restain gist tar iniziativas. Qua datti anc inqual autra che vegn a procurar per debattas e discussiuns animadas. Per exempel l'iniziativa per in congedi da paternitad.

Exact. L'iniziativa pretenda gea in congedi da quatter emnas. Quai saja memia bler, di la cumissiun dal Cussegl dals chantuns che tracta sco emprima chombra la fatschenta. Ina clera maioritad vesa dentant il basegn per ina schliaziun e propona perquai da stgaffir in congedi da duas emnas ch'ils babs duain pudair retrair entaifer ils emprims sis mais suenter la naschientscha da l’uffant. Durant quest temp duain ils babs survegnir 80 pertschient da lur paja, quai via l’urden da cumpensaziun da gudogn, pia la medema cassa che finanziescha tranter auter era il congedi da maternitad.

Per ina minoritad va era quella propost memia lunsch. Cunzunt fatschentas pitschnas e mesaunas pudessan avair problems organisatorics, sch'ils babs manchian ed ils custs supplementars per il socialesser na sajan betg supportabels.

En la sessiun extraordinaria dal Cussegl naziunal avant in mais è la lescha da chatscha stada grond tema. L’emna che vegn tracta la chombra pitschna anc ina giada sco i duai ir vinavant cun il luf ed auters animals da rapina. Betg mo, dentant surtut cura ch’il luf è sin glista da tractandadas gizzain nus Grischuns spezialmain nossas ureglias. Datti durant quella sessiun anc ulteriuras fatschentas ch’èn d'interess spezial per il Grischun?

Gist pliras fatschentas han da far cun il turissem. Per exempel vai tar la midada da la lescha davart il dretg d'autur era per la dumonda, sche hotels duain il futur betg pli esser obligads da pajar taxas per porscher a lur giasts radio e televisiun. Il Cussegl naziunal ha l’enviern passà decidì uschia. La cumissiun dal Cussegl dals chantuns è ussa dentant d'autra opiniun e vul laschar tut sco igl è oz, pia ch'era hotels ston pajar la taxa. Plinavant vul ina moziun ch'il Cussegl federal instradeschia in program d'impuls per gidar a sanar e renovar hotels ellas regiuns muntagnardas.

E lura anc ina terza fatschenta ch’è dada en igl. I va là per il guaud, u pli exact per la laina. Il Cussegl federal vul numnadamain midar la lescha per la protecziun da l’ambient per scumandar l’import da lain da l’exteriur ch’è vegnì pinà a moda illegala. Profitar da la restricziun duain ils possessurs da guaud, principalmain las vischnancas e las resgias indigenas.

