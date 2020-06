Sco la sessiun extraordinaria ha era lieu la sessiun da stad en la Bernexpo. Quellas localitads garanteschan che parlamentarias e parlamentaris pon tegnair en la distanza recumandada durant la pandemia.

Il coronavirus resta era tema en la sessiun da stad. Uschia duai il parlament dar il consentiment a la Proximity Tracing App che duai gidar a chattar pussaivlas chadainas d'infecziun. Cunquai che la app ramassa las datas a moda anonima decentralisada è l'opposiziun daventada pitschna. Per l'app pon ins uschia spetgar in cler gea dal parlament.

Plinavant vegn cuntinuada la discussiun davart ils fits per affars. En sasez era planisà da chattar en la sessiun extraordinaria ina soluziun per affars che na pon betg da pajar il fit pervi da la pandemia. Ma las ideas per ina soluziun davart Cussegl naziunal e Cussegl dals chantuns eran memia differentas per chattar in cumpromiss. Quel duai uss vegnir chattà en la sessiun da stad.

Ultra da quai duai il parlament deliberar in credit da 15 milliardas francs per il pachet d'agid dal coronavirus. I sa tracta oravant tut da raps per la assicuranza da dischoccupaziun.

Dal clima, la lètg per tuts ed ina «renta transitorica»

Cunquai che la sessiun da primavaira è vegnida interrutta pervi dal coronavirus è la sessiun speziala vegnida remplazzada pervi da la sessiun extraordinaria. Uschia è il parlament en retard cun ils auters affars politics sper il coronavirus. Perquai è il program da la sessiun da stad fitg plain. Grond pais en la sessiun vegn ad avair la revisiun totala da la lescha da CO2. Qua sa furma ina nova opposiziun burgaisa encunter ina taxa sin bigliets da sgol. L'opposiziun argumentescha cun la situaziun greva pervi da las perditas da la branscha da sgol pervi dal coronavirus.

In auter affar che duai vegnir mess sut tetg è la debatta davart ina soluziun transitorica per persunas dischoccupadas sur 60. Ina sort renta duai gidar fin ch'ins va in pensiun.

Dentant era la lètg per tuts vegn debattada. Gia damaun tracta il Cussegl naziunal ils dretgs da maridaglia per pèrs omosexuals.

