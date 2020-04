I vegnan fatgas las ultimas preparativas per la sessiun extraordinaria che cumenza ils 4 da matg. Empè da s’inscuntrar en la chasa federala s’inscuntran parlamentarias e parlamentaris per questa sessiun en las localitads da la Bernexpo. Quellas èn grondas avunda per garantir la distanza. Da realisar las reglas da distanza e las mesiras d'igiena en Chasa federala, na fiss numnadamain betg pussaivel.

Dentant è la midada colliada cun custs. Entant ch'i vegniva avant duas emnas anc discurrì da custs da radund 1,5 milliuns francs, èn quai uss bundant 3,5 milliun. Ils custs finals sajan anc pli auts, di il responsabel tar ils servetschs dal parlament per l'infrastructura, Andreas Wortmann. Anc uss na possian ins betg dir quant che tut custa en tut.

Impurtant che parlament po discutar

Cuntents cun la lavur dad Andreas Wortmann e ses team èn ils dus presidents da las chombras Isabelle Moret ed Hans Stöckli. La finamira saja ch'il parlament possia vegnir ensemen. I saja impurtant che parlamentarias e parlamentaris possian uss discutar e dar in'egliada sin las decisiuns dal Cussegl federal. Hans Stöckli di che la democrazia na po betg vegnir valitada suenter custs.

Anc betg cler è sche la sessiun da stad vegn era ad esser en la Bernexpo. Quai vegn decidì quest venderdi.