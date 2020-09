La Confederaziun po sustegnair l’Assicuranza cunter la dischoccupaziun cun ulteriuras milliardas. Suenter il Cussegl naziunal ha er il Cussegl dals chantuns ditg GEA a la basa legala da far quai. Il Parlament federal aveva gia approvà las passa 14 milliardas francs per l’assicuranza. Per pudair pajar ils daners dovri dentant anc ina lescha latiers.

Pervi da la crisa da corona èn ils custs da las indemnisaziuns per lavur reducida s’augmentads. Grazia a l’agid da la Confederaziun duai vegnir evità che l’Assicuranza cunter la dischoccupaziun cuntanscha la limita maximala da daivets quest onn. Uschiglio stuessan las contribuziuns da paja vegnir augmentadas.