Amez la guerra en l'Ucraina entschaiva a Berna la sessiun da primavaira dal parlament federal. Temas èn tranter auters la guerra en l'Ucraina, la midada dal clima, la Svizra en il cussegl da segirezza da l'ONU – però era plattafurmas da cudeschar, chapellinas da velo, la genetica e la pandemia.

Da nov politica da segirezza en il center

En vista a la guerra en l'Ucraina pretendan PPS e PLD da rearmar ed amplifitgar l'armada svizra. Per quai intent vulani metter a disposiziun fin a set milliardas francs ad onn – quai è radund duas milliardas dapli che previs oriundamain. L'armada duai vegnir engrondida per 20% ad in effectiv da 120'000 schuldads – e quai uschè spert sco pussaivel.

Era la disponibilitad da l'aviatica svizra vulani schlargiar. La flotta fa F/A-18 duai esser a disposiziun mintga temp, ed ils aviuns novs F-35 duain esser a disposiziun a temp avant ch'ils F/A-18 hajan cuntanschì la fin da lur servetsch. Vers la PS va l'appel da retrair l'iniziativa encunter cumprar ils aviuns F-35.

Garantir provediment d'energia

Era il provediment cun energia vegn en il focus. La PPS pretenda ch'il Cussegl federal nomineschia ina persuna responsabla per l'electricitad ch'ha d'elavurar propostas enfin la stad. Persuenter vul la PPS spustar il tema da la reducziun da CO₂.

La sessiun da primavaira dura fin ils 18 da mars.