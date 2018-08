L'armada svizra survegn adina dapli dumondas da sustegn pervi da la setgira. Quai per exempel, cura ch’i dat bovas u incendis da guaud u era per purtar aua a las vatgas sin las alps.

L'armada stoppia reagir sin quests basegns, ha ditg il minister da defensiun Guy Parmelin vers la «NZZ am Sonntag». Fin la fin da l'onn vul el sclerir, sche l'armada haja tut ils meds necessaris per tals servetschs sco tar las bovas a Bondo. Eventualmain fiss quai inditgà che l'armada cumpria aviuns per stizzar fieus – uschènumnads Canadair – per stizzar incendis da guauds.

Nus stuain anc rinforzar nossa abilitad per dumagnar eveniments da natira.

La collavuraziun cun ils chantuns vul Parmelin analisar ed optimar.Era per la clav da reparter ils custs dovria quai in mecanissem. Ultra da quai ponderescha il cusseglier federal da coordinar las acziuns d’agid ensemen cun auters pajais. Concret da crear ina pool, nua che tut ils stadis participants mettessan a disposiziun meds. In pool ch'ins pudess sa survir en cass da catastrofa.

