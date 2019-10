Be en la Svizra Orientala èsi stà pli bletsch ch'en media

En las bleras regiuns da la Svizra è l'onn idrologic 2018/2019 stà memia sitg. Quai cun excepziun da la Svizra Orientala. En il Mittelland dal vest era l'onn idrologic, che dura mintgamai da l'emprim d'october fin ils 30 da settember, anc pli sitg che durant la stad da sitgira dal 2018, uschia scriva SRF Meteo. En la gronda part da la Svizra èn ils glatschers danovamain ids enavos.

En las Alps orientalas sco er en il Grischun dal nord e central eri percunter memia bletsch. A Cuira per exempel hai dà 25% dapli precipitaziuns che durant in onn intermediar. Tenor SRF Meteo sa mussia il trend, che las variaziuns dad onn tar onn vegnian adina pli extremas. A l'entschatta dal onn per exempel pativa il guaud da Cuira anc sut la setgira da l'onn passà.

Ord l'Archiv

