la mancanza d'aua metta in privel las ovras pitschnas.

Bleras ovras electricas pitschnas n'hajan betg savì accumplir las cifras da producziun d'energia l'onn passà – quai pervi da la setgira, rapporta SRF. Quai savess gnir char per radund 200 ovras pitschnas e fitg pitschnas. Ellas survegnan numnadamain ina indemnisaziun federala per cuvrir ils custs da furniziun, la KEV.

1/3 da las ovras pitschnas a l'ur dal concurs

Questa KEV vegn dentant be pajada, sche las ovras produceschan in tschert quantum d'energia. Sche quai n'è betg il cas – sco actualmain pervi da l'aura da la stà passada – avessan ellas da pajar enavos la KEV.

Tenor il manader da gestiun da la Societad da las ovras pitschnas, Martin Bölli, pudess quai signifitgar en il pli mal cas per radund in terz da las ovras pitschnas il concurs.

Confederaziun signalisescha sustegn

Uss ha l'Uffizi federal per l'energia dentant confermà sin dumonda da radio SRF, che la Confederaziun vul adattar sia ordinaziun per ovras pitschnas: Ellas duajan be anc stuair pajar enavos la KEV, sch'ellas èn sez la culpa da n'avair betg produci avunda energia.

L'ordinaziun per las ovras pitschnas era pir in onn veglia.

