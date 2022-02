Daners per auzar la renta da Svizras e Svizzers haja avunda, è stada la decleraziun centrala da pensiunaris e pensiunarias durant l'occurrenza per part virtuala. En in pajais uschè ritg possian ins sviar ina part dals gudogns da la Banca naziunala Svizra per investir quels en l'Assicuranza per vegls e survivents. Quels daners tutgian uschè u uschia al pievel. E dad ina distribuziun da quels gudogns, possian tuts profitar.

L'AVS na saja dentant betg mal vidlonder, ella haja fatg l'onn passà duas milliardas gudogn, ha declerà il president da l'Uniun sindicala svizra Pierre-Yves Maillard davant ils delegads e las delegadas.

Legenda: Pierre-Yves Maillard, president da l'Uniun sindicala svizra. Keystone

2 fin 4 milliardas dapli per l'AVS

Duas fin quatter milliardas francs pudess la Banca naziunala pajar mintg'onn a l'AVS. Quest quint ha fatg l'uniun che quinta cun ina distribuziun dal gudogn da la Banca naziunala da tranter 8 fin 10 milliardas francs mintg'onn. Da quai giajan tenor la Constituziun svizra dus terzs als chantuns.

Cun l'iniziativa dal pievel vul l'uniun sindicala cumplettar la Constituziun: Sche la Banca naziunala fa in grond gudogn, duai l'AVS survegnir ina part da quels gudogns.