SGB: Lavurers duain profitar dal schlantsch economic

Perquai stoppian ils temps da lavur vegnir reducids e las perditas da renta vegnir cumpensadas.

Ils ultims diesch onns sajan stads difficils per ils emploiads, di il president da l'Uniun sindicala svizra (SGB), Paul Rechsteiner. Las cundiziuns da lavur sajan vegnidas pli diras, il squitsch sin ils lavurers pli gronds. E quai squitsch cuntinueschi, malgrà che l'economia svizra creschi puspè. Las pajas hajan els pudì tegnair.

Emploiads duain pudair profitar dal bun svilup economic

Tar las branschas senza contract collectiv hajan els dentant vis ch’ils emploiads han ils ultims tschintg onns lavurà en media ina mes'emna dapli per onn. Quai sajan svilups malsegirs. Per Rechsteiner è perquai cler ch'era ils emploiads ston ussa pudair profitar dal bun svilup da l'economia. Quai cun pajas pli autas, ni era cun puspè reducir il temp da lavur ni far dapli vacanzas.

AVS duai cumpensar sperditas

In auter accent vulan ils sindicats metter tar las cassas da pensiun. Qua mussia la statistica ch'il chapital da renta dals emploiads vegni adina pli e pli pitschens, quai per exempel pervia da la reducziun da la tariffa da conversiun.

« Ina refurma dal sistem da prevenziun che sto vegnir realisada suenter che la davosa ha fatg naufragi sto cumpensar quellas reducziuns. E quai va la fin finala puspè mo via l’AVS » Paul Rechsteiner

Madame Égalité

Cumbatter vul l'Uniun sindicala svizra era l'inegualitad tranter um e dunna. Malgrà che la Constituziun pretendia quai, saja anc adina uschia ch'ina dunna gudogna per la medema lavur pli pauc ch'in um. Qua stoppia ussa schabegiar insatge, pretenda Rechsteiner. «I na po betg esser che la Svizra è sco tar il dretg da votar da las dunnas era tar l’egualitad da paja il Gion davos da l’Europa.» Ed el propona da stgaffir sco tar la surveglianza dals pretschs ina persuna responsabla. Pia analog al «Monsieur Prix» ina «Madame Égalité». Mo uschia possia vegnir garantì ch'il principi «medema paja per la medema lavur» vegni era respectà.

RR actualitad 12:00