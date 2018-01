SGS preschenta in resultat solid per l'onn 2017.

Il concern d'inspecziuns ed examinaziuns svizzer SGS è l'onn 2017 creschì pli spert che l'onn avant. Oravant tut servetschs spezialisads per traffic da rauba e traffic da persunas, per il commerzi en detagl sco era l'agricultura han contribuì al augment da la svieuta e gudogn.

Gudogn è s'augmentà considerablamain

La svieuta dal numer in dal martgà mundial è uschia creschida per passa 6% pertschient sin 6,35 milliardas francs. Quai scriva SGS. Ed il gudogn è s'augmentà per bunamain 15% sin 621 milliuns francs.

Il pli ferm ha SGS pudì crescher en ils segments da transport cunb 11,5%, en il sectur products da consum e commerzi (Consum+Retail) cun 10,4%, en l'agricultura sco era victualias (Agriculture, Food e Life) cun 7,7%.

SGS examinescha la qualitad da products ed indrizs e sche quels funcziunan ed èn cumpatibels cun l'ambient.

SGS profitierte zu einem kleinen Teil von seinen 12 Zukäufen im vergangenen Jahr. Ohne diese Akquisitionen (organisch) wuchs das Unternehmen um 4,2 Prozent. Im Vorjahr wuchs die Gruppe organisch 2,5 Prozent. Zu konstanten Wechselkursen betrug das Wachstum 5,4 Prozent.

Am stärksten wachsen konnte SGS in den Segmenten Transport mit 11,6 Prozent, im Bereich Konsumgüter+Handel (Consumer+Retail) mit 10,4 Prozent und der Landwirtschaft sowie Lebensmittel (Argriculture, Food and Life) mit 7,7 Prozent.

SGS ist in diversen Feldern mit Angeboten von Prüfleistungen aktiv, beispielsweise im Personen- und Güterverkehr, aber auch der Landwirtschaft. Die wichtigsten Dienstleistungen sind Inspektionen, Tests und Zertifizierungen. Es geht dabei um den Nachweis, respektive die Anerkennung von Qualität, Standards, Normen, aber auch von Mengen und Gewicht geh