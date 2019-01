La construcziun da maulta è tenor la Sika in fitg impurtant rom da lur fatschenta. Cun la cumpra da la firma Parex pudess la fatschenta da maulta tar la Sika crescher per il dubel sin 2,3 milliardas francs. Per ils acziunaris fiss la cumpra in creschament da la valur. La transacziun duai succeder successivamain. La finanziaziun da la cumpra vegn tenor la Sika realisada cun dus credits transitorics tras duas differentas bancas.

Sur set milliardas svieuta

En medem temp ha la Sika fatg emprimas indicaziuns tar l'onn da fatschenta 2018. La svieuta è creschida per 13,7% sin 7,09 milliardas francs. En tut las regiuns haja la Sika pudì crescher e la part dal martgà saja vegnì schlargià. Daspera haja ins surpiglià quatter firmas, fundà indesch novas fabricas e fundà ina nova societad da pajais. Il pli ferma saja la Sika creschida en l'Europa, en il Orient Proxim ed en l'Africa.

