Tenor in studi da la HTW Cuira e da l'universitad da Basilea èn bleras persunas giuvnas da l'idea ch'il service public saja impurtant. Sez na dovran els dentant betg uschè savens l'offerta da la SSR.

Simpatia, dentant pauc interess per il service public

Betg mo glieud veglia mira e taidla las emissiuns da las chadainas da la SSR. Era ina buna part da la glieud giuvna e giuvens creschids fan quai. Quai mussa in studi ch’è vegnì preschentà a chaschun dal congress internaziunal da las medias publicas a Berna.

Da las 1'059 persunas en la vegliadetgna tranter 14 e 35 onns han bunamain la mesadad inditgà, ch'els taidlian u guardian almain ina giada il mais l'offerta da la chasa da medias publica. Prest in quart fa quai perfin mintga di.

Legenda: «Blers giuvens vesan la muntada dal service public, mo dovran autras plattafurmas en lur vita quotidiana», di Fiona Fehlmann che ha lavurà vi dal studi da la HTW Cuira e da l'universitad Basilea. RTR, Adrian Camartin

Tenor Fiona Fehlmann che ha elavurà las cifras cun ses collegas da la HTW Cuira e da l'universitad Basilea, giauda il service public ina gronda fidanza tar questa gruppa. «En la tendenza din els ch’el è impurtant per la democrazia svizra, i saja impurtant per la debatta politica en Svizra. Las offertas mussian la Svizra en sia multifariadad e cun sias differentas parts.»

I dettia dentant era ina autra vart. Lura sch'ins dumondia tge muntada ch'il service public ha per lur atgna situaziun da vita, di Fiona Fehlmann. «Sch’i va per il niz individual, pia tge hai jau da questa offerta, lura schess ina gronda part da las persunas giuvnas che quai na gioghia betg ina gronda rolla, ch’ins va tar autras plattafurmas.»

Quai mussan era las cifras dal studi. Passa in terz dals dumandads inditgeschan ch'els guardian mintga di videos u serias sin plattafurmas d’abunament sco per exempel Netflix. Ils favurits da quels en la vegliadetgna tranter 14 e 35 onns èn dentant Youtube ed Instagram. Tenor il studi guardan varga la mesadad mintga di videos sin questas plattafurmas.

Pia dad ina vart chattan ils dumandads che la lavur da l'SSR è impurtanta, mo sezs van els pli gugent tar auters a guardar? Quai na stoppia betg esser ina cuntradicziun, di Fehlmann. Tge che mainia a quest cumportament na possian els dentant anc betg declerar. «I dat segir blers facturs che influenzeschan il consum da medias quotidian. Quai po forsa esser ils amis.»

Anc n’èn pia betg tut las datas elavuradas. Anc è la dumonda averta, co las chasas da medias publicas pon cuntanscher meglier la glieud giuvna ed ils giuvens creschids. Sin basa da las infurmaziuns ch'els hajan gia pudì eruir crai ella dentant d’avair emprims indicaturs en tge direcziun ch'i pudess ir. «Per exempel questas demonstraziuns per il clima en pliras citads da la Svizra mussan forsa era, ch'ils temas che giogan la pli gronda rolla tar las medias n’èn forsa betg d’interess per ils giuvens e ch’era auters temas fissan interessants. Ch’ins emprova era da s’occupar da temas che fatschentan ils giuvens en lur vita quotidiana.»

Sco proxim vul la squadra da la HTW Cuera e da l'universitad Basilea far intervistas cun intgins dals participants da la retschertga. Uschia speran els da pudair concretisar la chaussa – e da chattar ina resposta sin la dumonda tge ch'il service public sto far per cuntanscher meglier ils giuvens en nossa societad.

RR actualitad 17.00