Simplifitgar proceduras - Cussegl federal vul dar gas a projects d'energia da vent ed aua

Ils proceders per bajegiar gronds implants d'energia d'aua e vent cuzzan savens ditg. Perquai che tals projects sajan da gronda impurtanza per la Svizra, vul il Cussegl federal adattar la lescha d'energia per accelerar tals projects.