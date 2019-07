Cunvegna per refurma da cassas da pensiun è chattada

Sin buna via

La cunvegna prevesa da sbassar la tariffa da conversiun sin 6%. Per questa concessiun da las organisaziuns dals lavurants duai vegnir ameglierà il provediment en la vegliadetgna per quellas persunas che gudognan be pauc.

Questas decisiuns han annunzià ils partenaris socials a Berna. Suenter che l’ultima refurma da rentas aveva fatg naufragi a l’urna aveva il Cussegl federal incumbensà ils partenaris socials, da far in cumpromiss.

Basa dal cumpromiss è uss in’idea ch’era gia part da la proposta ch’ha fatg naufragi a l’urna– numnadamain l’idea da vulair sbassar la tariffa da conversiun. Quella giada avess il sbassament dentant stuì vegnir collià cun l’AVS. Er pervi da questa cumbinaziun haja la proposta fatg naufragi a l’urna, scriva la SDA.

