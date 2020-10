Il sindicat dal persunal da transport SEV pretenda agid finanzial supplementar per las interpresas dal traffic public. El tema ulteriuras perditas cun consequenzas per il persunal. Tenor il president dal SEV, Giorgio Tuti, quintian las interpresas da traffic per il 2020 cun ina reducziun da las entradas da 25%-30%. Quai correspundia ad in minus da 1,5 milliardas francs. Malgrà ch'il parlament federal haja decidì in sustegn finanzial strenschian las interpresas la tschinta e planiseschian mesiras da spargn, crititgescha Tuti. I dovria perquai in minimum da segirtad.

Or da l'archiv

Gia la primavaira durant il lockdown han las interpresas dal trafic public patì fermamain. Las frequenzas da passagiers èn idas enavos fitg. Uschia er tar la Viafier retica.