Dunnas e lavurants cun pajas bassas vegnian dischavantagiads. La refurma «AVS 21» saja in project per sbassar las rentas, uschia la critica da Travailsuisse e da l’Uniun sindicala svizra (SGB). Entras las refurmas ch’il parlament haja decis, stuessan las dunnas lavurar in onn pli ditg, survegnissan dentant in onn pli pauc contribuziuns – quai saja in affrunt. Plinavant stoppian lavurants cun pajas bassas quintar cun pli bassas contribuziuns per il futur.

Dunnas survegnian circa in terz pli pauc rentas ch'umens, di Gabriela Medici, vicemanadra dal secretariat tar la SGB. Tuttina veglia il parlament spargnar ulteriuras 10 milliardas francs sin custs da las dunnas.