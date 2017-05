Sindicats per uras da lavur reguladas

Plirs sindicats sa dostan ch'i vegnia schluccà la lescha per la protecziun dals lavurants en Svizra. En egl han ils sindicats duas iniziativas parlamentaras.

Sch'i va tenor tscherts parlamentaris a Berna na duaia per exempel betg pli dar in temp da lavur maximal emnil per tschertas branschas. Quai haja l'effect ch'i dettia marcantamain dapli lavur da saira e fin d'emna, scrivan l'Uniun sindicala svizra e Travail.Suisse.

Cun lur «allianza cunter burnout e lavur gratuita» vulan els cumbatter la deregulaziun prevesida. L’intervenziun parlamentara saja in'attatga a l'engronda sin il temp da lavur regular e pajà, argumenteschan ils sindicats.

Iniziativas parlamentaras

En egl han ils sindicats duas iniziativas parlamentaras ord il Cussegl dals chantuns da Konrad Graber (PCD/LU) e Karin Keller-Sutter (PLD/SG). Els vulan annullar per tschertas branschas e tscherts lavurants ils temps da lavur maximals per emna. La cumissiun d’economia dal Cussegl naziunal ha gia approvà ils postulats. Sco proxim tracta il Cussegl naziunal il tema.

