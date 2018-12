Ils sindicats sustegnan il cumpromiss en il conflict da la branscha da construcziun. Ils delegads dals sindicats Unia e Syna han vuschà per il contract collectiv naziunal da lavur.

Il nov contract prevesa la renta cun 60 ed er in augment da paja per ils proxims dus onns. Ils impressaris decidan l’emna proxima. Il contract duai valair per ils proxims quatter onns e vala a partir dal prim da schaner 2019.

Il zercladur avevan millis lavurers demonstrà a Turitg per la renta cun 60. L'atun han plinavant raduns 15'000 persunas demonstrà en l'entira Svizra.

