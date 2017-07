Singapur-Svizra: barat d’infurmaziuns automatic

Il Singapur e la Svizra han suttascrit ina cunvegna per in barat d’infurmaziun automatic. L’emprim barat da datas è planisà l’onn 2019, quai scriva il Departament federal da finanzas.

La cunvegna tranter il Singapur e la Svizra vala provisoricamain. Il parlament svizzer sto numnadamain anc approvar la cunvegna. Quai po el far pir l’onn che vegn.

Evitar omissiun fiscala

La cunvegna bilaterala è vegnida suttascritta a la sentupada «Global Forum» che ha lieu quest onn per l’emprima giada en Svizra. L’OECD ha stgaffì quest forum per evitar omissiuns fiscalas, e quai cun pussibilitar in barat tranter ils 142 commembers da quest forum.

Il forum dura da glindesdi enfin il venderdi a Genevra.

RR novitads 11:30