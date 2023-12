L'um ch'ha probablamain sajettà giu oz en damaun duas persunas a Sion en il Vallais è entant arrestà. Quai communitgescha la polizia chantunala vallesana. Da dus lieus anora avev'el sajettà sin pliras persunas. Duas èn vegnidas mazzadas ed in'ulteriura blessada. La raschun persuenter n'enconusch'ins anc betg. Tenor la polizia duai il delinquent avair enconuschì sias unfrendas.

Suenter che la polizia chantunala ha survegnì l'infurmaziun ch'i ha dà in sajettim, haja ella furmà in dispositiv per arrestar il delinquent.