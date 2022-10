Ils centers federals per requirents d'asil èn al cunfin da lur capacitads. Per garantir a tut ils requirents d'asil in suttetg vegnia la Confederaziun a trametter ina part dals requirents pli baud ch'enfin uss als chantuns. Be cun questa mesira possian ils centers federals restar averts per novs fugitivs, communitgescha il Secretariat statal per la migraziun.

Ils chantuns stoppian sa preparar da retschaiver ad interim fin a 1'000 requirents d'asil per emna, enstagl dals 500 sco fin qua. Las persunas vegnian repartidas proporziunalmain tenor la populaziun sin ils chantuns.

Repartiziun pli sperta en dus pass

Normalmain vegnan ils requirents d'asil repartids aifer 140 dis sin ils chantuns. A partir da gievgia vegnan persunas che ston bandunar la Svizra repartidas gia pli baud. En in segund pass – in'emna pli tard – vegnan er repartids pli baud requirents d'asil, nua che la procedura d'asil n'è anc betg terminada.

Perfin activà hallas polivalentas

Actualmain fan mintg'emna 800 persunas ina dumonda d'asil en Svizra. Cunzunt en las regiuns d'asil en il vest e nord dal pajais, dentant er en las regiuns da Berna, Tessin-Svizra Centrala e la Svizra Orientala, vegn il plaz scart. E quai malgrà che las autoritads tschertgan adina puspè novs alloschis e dapli collavuraturas e collavuraturs: En collavuraziun cun l'armada svizra hajan ins preparà ubain gia retratg circa 20 objects novs. A Bure, Thun e Chamblon hajan ins gia activà hallas polivalentas ed a Schönbühl ed ad Emmen saja quai planisà, scriva il Secretariat statal per migraziun.

Grischun: avunda plazza ma mancanza da persunal

Tenor Marcel Suter, il manader da l'Uffizi da migraziun dal Grischun, sajan bundant la mesadad da las 1500 plazzas anc libras en Grischun. La plazza na saja betg in problem, ins haja er anc avunda bajetgs ch'ins pudess nizzegiar supplementarmain. La gronda sfida saja dentant l'accumpagnament dals fugitivs. Gista minoren e minorens che vegnan senza accumpagnament e duain ir a scola, dovran persunal qualifitgà. Quel n'è betg simpel da chattar pervi da la mancanza da persunal qualifitgà. Dapi il matg haja il chantun dentant engascha 50 novas persunals cunzunt per l'accumpagnament da fugitivs da l'Ucraina.