L'institut federal per la perscrutaziun da naiv e lavinas ha annunzià per il Partenz e parts da l'Engiadina Bassa, sco er en auters lieus da la Svizra il pli aut privel da lavinas, stgalim tschintg.

L'institut da naiv e lavinas a Tavau (SLF) annunzia per part il pli aut privel da lavinas, stgalim tschintg da tschintg. Quel vala per il Partenz, per parts da l'Engiadina Bassa, sco er en Glaruna, en Svizra Centrala ed en la Part Sura Bernaisa. Per las ulteriuras parts dal Grischun vala in privel da lavinas grond, stgalim 4.

Il pli aut privel da lavinas na vala betg savens en Svizra. Las davosas duas giadas en stadas il schaner 2018 e durant l'onn da lavinas il 1999.

Orcans

Sper la blera naiv fetschian ils ferms vents quitads. La notg passada han ins mesirà sin il Titlis spertezzas da 155 kilometers l'ura, sin il Crap Masegn en il territori da skis da Laax fin a 139 kilometers l'ura.

Prognosas

Enfin mardi quintan ils meteorologs da SRF Meteo anc cun dapli naiv nova. Oz durant il di e la notg vegni anc a naiver - dentant pli pauc che la notg passada. I vegnia strusch a dar dapli che 20 centimeters. Damaun a bun’ura vegn l’aura lura a midar. Quai di Gaudenz Flury da SRF Meteo.

Era ils vents vegnan anc a buffar enfin damaun marvegl. Las temperaturas vegnan ils proxims dis a restar enturn 0 grads.

