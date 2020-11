Il chantun Giura ha proclamà il stadi d’urgenza per evitar in collaps dal sistem da sanadad. A partir da glindesdi e fin almain ils 15 da november pon be anc 5 persunas s’inscuntrar. Quai vala per il spazi public sco era per quel privat. Restaurants e bars stoppian serrar dal tuttafatg per las proximas 2 emnas, ha communitgà la regenza dal Giura.

Ils ospitals dal chantun Giura sajan arrivads a lur cunfins ed hajan gia stuì transferir emprims pazients che dovran tgira intensiva a Basilea, ha declerà la regenza dal chantun. Areguard la situaziun en ils ospitals haja il chantun era dumandà il sustegn da 50 commembers da l’armada. Ultra da quai haja dà las ultimas duas emnas en il Giura gia 19 mortoris en connex cun Covid-19. Quai èn quasi trais giadas uschè blers sco durant l'emprima unda.