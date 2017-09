Situaziun tendida pervi da daratgadas en la Svizra Orientala

Co vegn mesirada plievgia?

Keystone

Ils meteorologs mesiran la plievgia en sia autezza en millimeters. In millimeter plievgia correspunda ad in liter aua per meter quadrat: 1mm = 1 l / 1 1m2

La metoda pli veglia per mesirar è da tschiffar si ils guts en in recipient. Quella vegn cumplettada oz da radars da precipitaziuns e datas da satellits dad aura.