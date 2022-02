En Svizra hai dà l'onn passà damain cas socials. La Conferenza svizra per l'agid social SKOS ha constatà ina reducziun dad 1,4% cumpareglià cun l'onn avant.

Il martgà da lavur è sa revegnì

In dals motivs per quai è che la situaziun sin il martgà da lavur è sa revegnida da la pandemia. Ma era la mancanza da persunal en tschertas branschas è ina raschun daco ch'i ha dà l'onn passà damain persunas ch'han dumandà per agid social.

In fenomen temporar

La SKOS ha dentant era fatg attent, che la sminuziun pudess esser in fenomen temporar. Sfidas sco l'integraziun da fugitivs, persunas ch'èn senza lavur sur in lung temp e las consequenzas da sanadad pervia dal coronavirus laschan supponer che las cifras vegnian puspè crescher.