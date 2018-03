Per motivs da segirtad resta la regiun enturn la baselgia Heiliggeist serrada cun grond spazi. La polizia appelleschia ils passants da ir davent da la plazza da staziun, quai scriva l'agentura da novitads SDA tenor in da lur reporters al lieu.

Tenor rapports da perditgas vegnan emploiads da fatschentas vischinantas evacuadas, quai communitgescha l'agentura da novitads SDA.

Sco la polizia chantunala da Berna scriva sin twitter ha ella retegnì ina persuna. La polizia sclerescha vinavant.

L'areal pertutgà La baselgia da Heiliggeist sa chatta a la staziun principala da Berna e visavi da la stizun «Loeb». Gist sper il tetg da vaider e tschintg minutas davent da la Chasa federala.

Impediments dal traffic public

I dettia gronds impediments dal traffic public, scriva la polizia chantunala vinavant. La plazza da la staziun è serrada per tut il traffic tranter Bollwerk e Burgerspital. La staziun da tren saja cuntanschibla via Welle u Neuengasse. Il traffic da trens na saja betg pertutgà, scriva la polizia chantunala da Berna via twitter.

Update zum Einsatz in Bern: Es handelt sich um eine Meldung zu einer Bombendrohung. Wir haben eine Person angehalten; nun tätigen wir weitere Abklärungen. Aus Sicherheitsgründen bleibt das Gebiet rund um die Heiliggeistkirche bis auf weiteres grossräumig abgesperrt.

1/2 — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) March 2, 2018

Derzeit stehen wir in Bern bei der Heiliggeistkirche im Einsatz. Dies im Zusammenhang mit einer Meldung zu einer Drohung. Der Einsatz läuft, wir halten Sie auf dem Laufenden. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) March 2, 2018

RR novitads 15:00