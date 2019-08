Finamira da l’inscunter suprem per il clima «Smile for Future» (surrir per il futur) è da coordinar ils differents protests ch'i dat en differents pajais europeics e da rinforzar la collavuraziun, la solidaritad ed il spiert da cuminanza tranter ils differents activists per il clima.

A l'Universitad da Losanna, che metta a disposiziun sias localitads per l’inscunter, han lieu differentas conferenzas, lavuratoris ed ateliers. Sco finiziun e punct culminant datti il venderdi ina gronda demonstraziun per la protecziun dal clima.

Legenda: È vegnida cun il tren da la Svezia a Losanna – Greta Thunberg sa participescha ad in dals numerus lavuratoris. Keystone

Iniziativa per politica neutrala al clima

Gia oz han ils iniziants dentant preschentà in emprim project concret. Els han lantschà in'iniziativa da burgais cun la finamira che l'entira Uniun europeica daventia neutrala al clima e quai enfin il 2035. Per quest intent rimnan els ils proxims dudesch mais total in milliun suttascripziuns.

