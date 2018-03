La Banca naziunala svizra SNB ha cumprà il 2017 per 48,2 milliardas francs valutas estras. Quai èn 18,9 milliarda pli pauc che l'onn avant. Quai resulta dal rapport da fatschenta ch'è cumparì la gievgia.

Il 2016 aveva la banca cumprà valutas estras per 67,1 milliardas ed il 2015 schizunt per 86,1 milliardas francs. En quel onn aveva la SNB auzà il curs minimal per l'Euro cun cumprar devisas. Per cumparegliar: il 2014 aveva la banca anc cumprà devisas per 25,8 milliardas francs.

Las cumpras da valutas estras sco er ils tschains negativs èn mesiras cunter l'augment da la valur dal franc svizzer. Per ils survegliaders monetars è la situaziun però sa calmada in pau l'ultim temp: Il franc è durant il 2017 daventà pli flaivel en relaziun tar l'Euro. Actualmain custa in Euro anc 1,17 francs. Quai èn radund 10 raps dapli ch'avant in onn.

